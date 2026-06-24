Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за грубый фол на Коне, получившем перелом

Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за то, что сбил с ног футболиста команды Канады Исмаэля Коне в матче группового этапа чемпионата мира — 2026, сообщает BBC со ссылкой на Дисциплинарный комитет ФИФА. В результате этого эпизода канадец получил перелом ноги, а катарец был удалён. Встреча завершилась победой Канады со счётом 6:0.

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У Коне был диагностирован перелом большой и малоберцовой костей левой ноги, таким образом, футболист пропустит остаток турнира. Сообщалось, что Мадибо принёс извинения Исмаэлю и навестил его в больнице после операции.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).