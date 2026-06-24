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Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за грубый фол на Коне, получившем перелом

Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за грубый фол на Коне, получившем перелом
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Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за то, что сбил с ног футболиста команды Канады Исмаэля Коне в матче группового этапа чемпионата мира — 2026, сообщает BBC со ссылкой на Дисциплинарный комитет ФИФА. В результате этого эпизода канадец получил перелом ноги, а катарец был удалён. Встреча завершилась победой Канады со счётом 6:0.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

У Коне был диагностирован перелом большой и малоберцовой костей левой ноги, таким образом, футболист пропустит остаток турнира. Сообщалось, что Мадибо принёс извинения Исмаэлю и навестил его в больнице после операции.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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