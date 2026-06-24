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Швейцария — Канада, результат матча 24 июня 2026, счет 2:1, чемпионат мира 2026

Швейцария победила Канаду в заключительном туре. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2026
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Завершился матч 3-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Швейцарии и Канады. Команды играли на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Победу со счётом 2:1 одержали игроки европейской сборной.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
Канада
1:0 Варгас – 46'     2:0 Манзамби – 57'     2:1 Дэвид – 76'    

На 46-й минуте вингер швейцарцев Рубен Варгас открыл счёт после паса с фланга в штрафную. На 57-й минуте полузащитник Йохан Манзамби забил второй гол сборной Швейцарии. На 76-й минуте форвард сборной Канады Промис Дэвид отыграл один мяч.

Швейцария довела количество набранных очков до семи и вышла в плей-офф чемпионата мира. У Канады осталось четыре очка. Хозяева турнира вышли в 1/16 финала ЧМ со второй строчки. Две другие команды группы B — Босния и Герцеговина и Катар.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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