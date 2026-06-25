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Босния и Герцеговина — Катар: результат матча 24 июня 2026, счет 3:1, чемпионат мира 2026 года

Босния и Герцеговина одержала победу над Катаром в матче заключительного тура группы B ЧМ
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Завершился матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Боснии и Герцеговины и Катара. Команды играли на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). Матч завершился победой команды Боснии и Герцеговины со счётом 3:1.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29'     2:0 Абунада – 34'     2:1 Аль-Хайдос – 42'     3:1 Махмич – 80'    

На 29‑й минуте счёт в игре открыл хавбек боснийцев Керим‑Сэм Алайбегович. На 34‑й минуте защитник сборной Катара Султан Аль‑Браке отправил мяч в собственные ворота. Отставание в счёте сократил нападающий катарцев Хасан Аль‑Хайдос — он забил в ворота Боснии и Герцеговины на 42‑й минуте. Полузащитник боснийцев Эрмин Махмич забил третий мяч в ворота сборной Катара на 81-й минуте.

Сборная Катара заняла четвёртое место в группе B, набрав одно очко в трёх матчах, и покидает турнир. Босния и Герцеговина расположилась на третьей строчке таблицы с четырьмя очками и сохраняет шансы на продолжение выступления на ЧМ. В стадию плей-офф напрямую из группы B вышли Швейцария и Канада.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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