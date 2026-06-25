Босния и Герцеговина одержала победу над Катаром в матче заключительного тура группы B ЧМ

Завершился матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Боснии и Герцеговины и Катара. Команды играли на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). Матч завершился победой команды Боснии и Герцеговины со счётом 3:1.

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На 29‑й минуте счёт в игре открыл хавбек боснийцев Керим‑Сэм Алайбегович. На 34‑й минуте защитник сборной Катара Султан Аль‑Браке отправил мяч в собственные ворота. Отставание в счёте сократил нападающий катарцев Хасан Аль‑Хайдос — он забил в ворота Боснии и Герцеговины на 42‑й минуте. Полузащитник боснийцев Эрмин Махмич забил третий мяч в ворота сборной Катара на 81-й минуте.

Сборная Катара заняла четвёртое место в группе B, набрав одно очко в трёх матчах, и покидает турнир. Босния и Герцеговина расположилась на третьей строчке таблицы с четырьмя очками и сохраняет шансы на продолжение выступления на ЧМ. В стадию плей-офф напрямую из группы B вышли Швейцария и Канада.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).