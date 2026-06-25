«Милан» отказался продавать Кристиана Пулишича в «Нью-Йорк Сити» — The Athletic

Американский клуб «Нью-Йорк Сити» проявил интерес к трансферу полузащитника «Милана» и сборной США Кристиана Пулишича. Однако руководство итальянского клуба ответило отказом, заявив, что 27-летний футболист не продаётся, сообщает The Athletic. Интерес со стороны «Нью-Йорк Сити» не является единственным в МЛС — сразу несколько клубов лиги готовы включиться в борьбу за игрока в случае изменения позиции миланцев.

Текущее соглашение американца рассчитано до лета следующего года, однако в контракте прописана опция продления со стороны «Милана» ещё на 12 месяцев, что фактически связывает игрока обязательствами до лета 2028 года. На данный момент сам вингер полностью сосредоточен на выступлениях за национальную команду на чемпионате мира — 2026 и готовится к возвращению на поле после травмы в матче со сборной Турции.

В самом «Милане» сейчас проходит масштабная перестановка в руководстве и тренерском штабе. Новым главным тренером команды вместо Массимилиано Аллегри, не сумевшего вывести клуб в Лигу чемпионов, стал Рубен Аморим. Кроме того, по окончании сезона свои посты покинули спортивный директор Игли Таре, генеральный директор Джорджо Фурлани и технический директор Жоффре Монкада.