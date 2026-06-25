Итоговая таблица группы B чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились все матчи группы B чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады (2:1), а Босния и Герцеговина оказалась сильнее Катара (3:1).
Таким образом, швейцарцы заняли первое место в группе, набрав в трёх турах семь очков, и вышли в 1/16 финала ЧМ-2026. Канада набрала четыре очка и вышла в плей-офф со второй строчки. Босния и Герцеговина также набрала четыре очка и может рассчитывать на продолжение участия в ЧМ. Сборная Катара заняла последнее место с одним очком и покинула турнир.
Итоговая таблица группы B ЧМ-2026:
|1
|Швейцария
|2: 1
|4: 1
|1: 1
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77.8
|2
|Канада
|1: 2
|1: 1
|6: 0
|3
|1
|1
|1
|8-3
|4
|44.4
|3
|Босния и Герцеговина
|1: 4
|1: 1
|3: 1
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|44.4
|4
|Катар
|1: 1
|0: 6
|1: 3
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|11.1