Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итоговая таблица группы B чемпионата мира по футболу — 2026

Итоговая таблица группы B чемпионата мира по футболу — 2026
Комментарии

Завершились все матчи группы B чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады (2:1), а Босния и Герцеговина оказалась сильнее Катара (3:1).

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать

Таким образом, швейцарцы заняли первое место в группе, набрав в трёх турах семь очков, и вышли в 1/16 финала ЧМ-2026. Канада набрала четыре очка и вышла в плей-офф со второй строчки. Босния и Герцеговина также набрала четыре очка и может рассчитывать на продолжение участия в ЧМ. Сборная Катара заняла последнее место с одним очком и покинула турнир.

Итоговая таблица группы B ЧМ-2026:

1Швейцария2: 14: 11: 132107-3777.8
2Канада1: 21: 16: 031118-3444.4
3Босния и Герцеговина1: 41: 13: 131115-6444.4
4Катар1: 10: 61: 330122-10111.1
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Огненный матч Канады и Швейцарии за первое место в группе! 2:1 после перерыва! LIVE
Live
Огненный матч Канады и Швейцарии за первое место в группе! 2:1 после перерыва! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android