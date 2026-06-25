Итоговая таблица группы B чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились все матчи группы B чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады (2:1), а Босния и Герцеговина оказалась сильнее Катара (3:1).

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026 Попробовать

Таким образом, швейцарцы заняли первое место в группе, набрав в трёх турах семь очков, и вышли в 1/16 финала ЧМ-2026. Канада набрала четыре очка и вышла в плей-офф со второй строчки. Босния и Герцеговина также набрала четыре очка и может рассчитывать на продолжение участия в ЧМ. Сборная Катара заняла последнее место с одним очком и покинула турнир.

Итоговая таблица группы B ЧМ-2026: