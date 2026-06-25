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«Вы не одиноки». Мбаппе поддержал Дешама, у которого умерла мать

«Вы не одиноки». Мбаппе поддержал Дешама, у которого умерла мать
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе выразил поддержку главному тренеру национальной команды Дидье Дешаму, у которого умерла мать.

«Все наши мысли с нашим тренером и всей его семьёй. Вы не одиноки», – написал Мбаппе на своей странице в социальной сети.

Сообщалось, что специалист покинет расположение национальной команды, базирующейся в США во время чемпионата мира 2026 года. Дешам не сможет присутствовать на тренерской скамье 26 июня на последнем матче группового этапа с Норвегией. По согласованию с Филиппом Диалло, президентом Федерации футбола Франции, специалист поручил своему помощнику Ги Стефану руководить командой до своего возвращения.

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