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Промис Дэвид побил рекорд Артёма Дзюбы на чемпионатах мира

Промис Дэвид побил рекорд Артёма Дзюбы на чемпионатах мира
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Нападающий сборной Канады Промис Дэвид забил гол в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Швейцарии. 24-летний форвард отличился спустя 71 секунду после выхода на замену.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
Канада
1:0 Варгас – 46'     2:0 Манзамби – 57'     2:1 Дэвид – 76'    

Этот забитый мяч стал самым быстрым голом игрока, вышедшего на замену в составе сборной-хозяйки турнира за всю историю проведения чемпионатов мира. Дэвид превзошёл достижение российского нападающего Артёма Дзюбы. На домашнем ЧМ-2018 Дзюба поразил ворота сборной Саудовской Аравии (5:0) через 90 секунд после своего появления на поле.

Для канадского нападающего этот гол стал дебютным на текущем турнире. Сборная Канады заняла второе место в группе B, набрав три очка в трёх турах.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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