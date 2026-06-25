Промис Дэвид побил рекорд Артёма Дзюбы на чемпионатах мира

Нападающий сборной Канады Промис Дэвид забил гол в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Швейцарии. 24-летний форвард отличился спустя 71 секунду после выхода на замену.

Этот забитый мяч стал самым быстрым голом игрока, вышедшего на замену в составе сборной-хозяйки турнира за всю историю проведения чемпионатов мира. Дэвид превзошёл достижение российского нападающего Артёма Дзюбы. На домашнем ЧМ-2018 Дзюба поразил ворота сборной Саудовской Аравии (5:0) через 90 секунд после своего появления на поле.

Для канадского нападающего этот гол стал дебютным на текущем турнире. Сборная Канады заняла второе место в группе B, набрав три очка в трёх турах.