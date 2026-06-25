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Неймар впервые попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026 перед матчем с Шотландией

Неймар впервые попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026 перед матчем с Шотландией
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Нападающий сборной Бразилии Неймар впервые попал в заявку на матч своей команды на чемпионате мира 2026 года. Футболист включён в состав на встречу 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с командой Шотландии. Игра состоится в ночь с 24 на 25 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами, штат Флорида, США. В качестве главного арбитра встречи назначен Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики. Стартовый свисток прозвучит в 1:00 мск.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Неймар пропустил две первые игры турнира из-за повреждения правой икроножной мышцы, полученного 17 мая в матче за «Сантос».

После двух туров группы C сборная Бразилии набрала четыре очка и занимает первое место. Шотландия с тремя очками располагается на третьей строчке. На втором месте находится Марокко с четырьмя очками, на четвёртом — Гаити (0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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