Сборная Катара лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира

Сборная Катара проиграла команде Боснии и Герцеговины со счётом 1:3 в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Голами в составе победителей отметились Керим Алайбегович и Эрмин Мамич, на 34-й минуте катарский футболист Махмуд Абунада отправил мяч в свои ворота. За Катар отличился Хассан аль-Хаидос.

Сборная Боснии и Герцеговины набрала четыре очка и заняла третье место в группе В. Команда сохранила шансы на выход в плей-офф. Катарцы с одним очком расположились на последней, четвёртой строчке и завершили выступление на турнире. Победителем группы стала сборная Швейцарии (семь очков), второе место заняли канадцы (четыре).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В плей-офф выходят две первые команды каждой группы и восемь лучших сборных, которые займут третье место в группах. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.