Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Катара лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира

Сборная Катара лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира
Комментарии

Сборная Катара проиграла команде Боснии и Герцеговины со счётом 1:3 в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29'     2:0 Абунада – 34'     2:1 Аль-Хайдос – 42'     3:1 Махмич – 80'    

Голами в составе победителей отметились Керим Алайбегович и Эрмин Мамич, на 34-й минуте катарский футболист Махмуд Абунада отправил мяч в свои ворота. За Катар отличился Хассан аль-Хаидос.

Сборная Боснии и Герцеговины набрала четыре очка и заняла третье место в группе В. Команда сохранила шансы на выход в плей-офф. Катарцы с одним очком расположились на последней, четвёртой строчке и завершили выступление на турнире. Победителем группы стала сборная Швейцарии (семь очков), второе место заняли канадцы (четыре).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В плей-офф выходят две первые команды каждой группы и восемь лучших сборных, которые займут третье место в группах. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Босния и Герцеговина одержала победу над Катаром в матче заключительного тура группы B ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android