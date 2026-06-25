На ЧМ‑2026 забито уже 10 автоголов — больше было только на ЧМ‑2018 в России

На чемпионате мира — 2026 зафиксирован 10-й автогол. Эпизод произошёл в матче 3‑го тура группового этапа между сборными Боснии и Герцеговины и Катара (3:1). Изначально мяч, оказавшийся в воротах, записали на защитника сборной Катара Султана Аль‑Браке, но позднее авторство автогола переписали на вратаря Махмуда Абунаду.

Для сравнения: рекорд по количеству автоголов был установлен на ЧМ‑2018 в России — в 64 матчах игроки 12 раз поражали собственные ворота. На предыдущем чемпионате мира в Катаре (2022 год) зафиксировано лишь три автогола.

Сборная Катара заняла четвёртое место в группе B, набрав одно очко в трёх матчах, и покидает турнир. Босния и Герцеговина расположилась на третьей строчке таблицы с четырьмя очками и сохраняет шансы на продолжение выступления на ЧМ.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.