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На ЧМ‑2026 забито уже 10 автоголов — больше было только на ЧМ‑2018 в России

На ЧМ‑2026 забито уже 10 автоголов — больше было только на ЧМ‑2018 в России
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На чемпионате мира — 2026 зафиксирован 10-й автогол. Эпизод произошёл в матче 3‑го тура группового этапа между сборными Боснии и Герцеговины и Катара (3:1). Изначально мяч, оказавшийся в воротах, записали на защитника сборной Катара Султана Аль‑Браке, но позднее авторство автогола переписали на вратаря Махмуда Абунаду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29'     2:0 Абунада – 34'     2:1 Аль-Хайдос – 42'     3:1 Махмич – 80'    

Для сравнения: рекорд по количеству автоголов был установлен на ЧМ‑2018 в России — в 64 матчах игроки 12 раз поражали собственные ворота. На предыдущем чемпионате мира в Катаре (2022 год) зафиксировано лишь три автогола.

Сборная Катара заняла четвёртое место в группе B, набрав одно очко в трёх матчах, и покидает турнир. Босния и Герцеговина расположилась на третьей строчке таблицы с четырьмя очками и сохраняет шансы на продолжение выступления на ЧМ.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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