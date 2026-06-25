Хулиан Альварес общается с Лионелем Месси и расспрашивает его о Барселоне — Рахман

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес общается с партнёром по национальной команде Лионелем Месси и задаёт ему вопросы о Барселоне, интересуясь спецификой жизни в городе. Об этом сообщает инсайдер Рашад Рахман в соцсети X.

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Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере нападающего сборной Аргентины и мадридского «Атлетико». Мадридцы, в свою очередь, обвинили сине-гранатовых в нарушении трансферного регламента, поскольку «Барселона» вела переговоры с игроком, имеющим действующий контракт в течение защищённого периода.

Напомним, согласно правилам ФИФА, футболист может вести переговоры о переходе с любым клубом за шесть месяцев до истечения срока контракта. Соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030-го.