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Йохан Манзамби признан лучшим игроком матча Швейцария — Канада в заключительном туре ЧМ

Йохан Манзамби признан лучшим игроком матча Швейцария — Канада в заключительном туре ЧМ
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Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби признан лучшим игроком матча 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Канады. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА. Сборная Швейцарии выиграла со счётом 2:1, Манзамби отметился результативной передачей и забитым мячом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
Канада
1:0 Варгас – 46'     2:0 Манзамби – 57'     2:1 Дэвид – 76'    

Ещё один гол в составе швейцарцев забил Рубен Варгас, за Канаду отличился Промис Дэвид.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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