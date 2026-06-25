Йохан Манзамби признан лучшим игроком матча Швейцария — Канада в заключительном туре ЧМ

Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби признан лучшим игроком матча 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Канады. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА. Сборная Швейцарии выиграла со счётом 2:1, Манзамби отметился результативной передачей и забитым мячом.

Ещё один гол в составе швейцарцев забил Рубен Варгас, за Канаду отличился Промис Дэвид.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.