Назван лучший игрок матча ЧМ Босния и Герцеговина — Катар. Это не автор победного гола

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Керим-Сэм Алайбегович был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Катар. Встреча завершилась со счётом 3:1.

18-летний футболист европейцев начал игру в основном составе и провёл на поле 82 минуты. Всего на его счету забитый гол, два ключевых паса, два удара (один в створ) и один вынос. Боснийский футболист выиграл 10 единоборств из 17 и совершил два фола. Точность его передач составила 85%.

Сборная Боснии и Герцеговины по итогам трёх туров группы B заняла третье место и имеет шансы выйти в плей-офф.