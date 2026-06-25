Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван лучший игрок матча ЧМ Босния и Герцеговина — Катар. Это не автор победного гола

Назван лучший игрок матча ЧМ Босния и Герцеговина — Катар. Это не автор победного гола
Комментарии

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Керим-Сэм Алайбегович был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Катар. Встреча завершилась со счётом 3:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29'     2:0 Абунада – 34'     2:1 Аль-Хайдос – 42'     3:1 Махмич – 80'    

18-летний футболист европейцев начал игру в основном составе и провёл на поле 82 минуты. Всего на его счету забитый гол, два ключевых паса, два удара (один в створ) и один вынос. Боснийский футболист выиграл 10 единоборств из 17 и совершил два фола. Точность его передач составила 85%.

Сборная Боснии и Герцеговины по итогам трёх туров группы B заняла третье место и имеет шансы выйти в плей-офф.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Рубилово за место в плей-офф ЧМ! Босния трижды наказала Катар. LIVE
Live
Рубилово за место в плей-офф ЧМ! Босния трижды наказала Катар. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android