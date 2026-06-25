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Тренер сборной Канады Марш прокомментировал поражение от Швейцарии на ЧМ-2026

Тренер сборной Канады Марш прокомментировал поражение от Швейцарии на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался о поражении в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швейцарии (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
Канада
1:0 Варгас – 46'     2:0 Манзамби – 57'     2:1 Дэвид – 76'    

«Я знаю, что у нашей команды есть сердце. У нас есть группа игроков, которые будут выкладываться на полную в каждый момент. Важно лишь уметь справляться с мелочами. В начале мы были нерешительны и недостаточно агрессивны. Но я сосредоточусь на позитивных моментах и ​​на ответной реакции. В перерыве я думал о том, чтобы играть в пять защитников, чтобы закрепить оборону, и жалею, что мы этого не сделали.

Мы просто хотели сохранить ту энергию, которая царила здесь, в Канаде. Вот в чём разочарование – так важно развить успех после одной большой победы. Я очень благодарен за эту энергию и за страну. Но мы поедем в Лос-Анджелес, и мы по-прежнему хотим поразить нашу страну. Мы именно там, где хотели быть – в плей-офф. Альфонсо Дэвис должен быть готов», — приводит слова Марша официальный сайт ФИФА.

Сборная Канады вышла из группы В со второго места и сыграет матч 1/16 финала в США.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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