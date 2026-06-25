Сборная Катара повторила антирекорд сборной России на чемпионатах мира

Сборная Катара стала лишь четвёртой командой в истории чемпионатов мира, оформившей автоголы в двух матчах турнира подряд, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. Это случилось в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Боснии и Герцеговины (1:3).

Ранее это происходило в следующих матчах:

Болгария (1966) — с Португалией и Венгрией

Нигерия (2014–2018) — с Францией и Хорватией

Россия (2018) —с Уругваем и Испанией

Катарцы с одним очком расположились на последней, четвёртой строчке и завершили выступление на турнире. Победителем группы стала сборная Швейцарии (семь очков), второе место заняли канадцы (четыре).