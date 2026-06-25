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Сборная Катара повторила антирекорд сборной России на чемпионатах мира

Сборная Катара повторила антирекорд сборной России на чемпионатах мира
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Сборная Катара стала лишь четвёртой командой в истории чемпионатов мира, оформившей автоголы в двух матчах турнира подряд, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. Это случилось в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Боснии и Герцеговины (1:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29'     2:0 Абунада – 34'     2:1 Аль-Хайдос – 42'     3:1 Махмич – 80'    

Ранее это происходило в следующих матчах:

Болгария (1966) — с Португалией и Венгрией
Нигерия (2014–2018) — с Францией и Хорватией
Россия (2018) —с Уругваем и Испанией

Катарцы с одним очком расположились на последней, четвёртой строчке и завершили выступление на турнире. Победителем группы стала сборная Швейцарии (семь очков), второе место заняли канадцы (четыре).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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