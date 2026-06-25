Тунис — Нидерланды: где смотреть матч группового этапа ЧМ-2026, кто покажет

Завтра, 26 июня, состоится матч группы F чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Туниса и Нидерландов. Команды будут играть на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Катей Гарсией (Мексика). Начало игры — в 2:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Туниса занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда не набрала ни одного очка за два матча. Нидерланды находятся на первой строчке, заработав четыре очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).