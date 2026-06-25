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Алайбегович опередил Ямаля в топ-10 самых молодых голеодоров на ЧМ, но не превзошёл Сычёва

Алайбегович опередил Ямаля в топ-10 самых молодых голеодоров на ЧМ, но не превзошёл Сычёва
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Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Керим-Сэм Алайбегович вошёл в топ-10 самых молодых авторов голов на чемпионатах мира. Это случилось в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Катар. Встреча завершилась со счётом 3:1, а сам Керим-Сэм забил на 29-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29'     2:0 Абунада – 34'     2:1 Аль-Хайдос – 42'     3:1 Махмич – 80'    

Алайбегович обошёл в рейтинге по этому показателю испанского нападающего Ламина Ямаля и аргентинского форварда Лионеля Месси, однако не смог превзойти бывшего нападающего сборной России Дмитрия Сычёва. Лидером рейтинга является Пеле, забивший свой первый мяч на чемпионатах мира в возрасте 17 лет и 239 дней.

Топ-10 самых молодых авторов голов на чемпионатах мира:

1. Пеле (Бразилия) — 17 лет, 239 дней.
2. Мануэль Росас (Мексика) – 18 лет, 93 дня.
3. Гави (Испания) — 18 лет, 110 дней.
4. Ибраим Мбайе (Сенегал) — 18 лет, 143 дня.
5. Майкл Оуэн (Англия) — 18 лет, 190 дней.
6. Николае Ковач (Румыния) — 18 лет, 197 дней.
7. Дмитрий Сычёв (Россия) — 18 лет, 231 день.
8. Керим-Сэм Алайбегович — 18 лет, 276 дней.
9. Ламин Ямаль (Испания) — 18 лет, 343 дня.
10. Лионель Месси (Аргентина) — 18 лет, 357 дней.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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