Алайбегович опередил Ямаля в топ-10 самых молодых голеодоров на ЧМ, но не превзошёл Сычёва

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Керим-Сэм Алайбегович вошёл в топ-10 самых молодых авторов голов на чемпионатах мира. Это случилось в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Катар. Встреча завершилась со счётом 3:1, а сам Керим-Сэм забил на 29-й минуте.

Алайбегович обошёл в рейтинге по этому показателю испанского нападающего Ламина Ямаля и аргентинского форварда Лионеля Месси, однако не смог превзойти бывшего нападающего сборной России Дмитрия Сычёва. Лидером рейтинга является Пеле, забивший свой первый мяч на чемпионатах мира в возрасте 17 лет и 239 дней.

Топ-10 самых молодых авторов голов на чемпионатах мира:

1. Пеле (Бразилия) — 17 лет, 239 дней.

2. Мануэль Росас (Мексика) – 18 лет, 93 дня.

3. Гави (Испания) — 18 лет, 110 дней.

4. Ибраим Мбайе (Сенегал) — 18 лет, 143 дня.

5. Майкл Оуэн (Англия) — 18 лет, 190 дней.

6. Николае Ковач (Румыния) — 18 лет, 197 дней.

7. Дмитрий Сычёв (Россия) — 18 лет, 231 день.

8. Керим-Сэм Алайбегович — 18 лет, 276 дней.

9. Ламин Ямаль (Испания) — 18 лет, 343 дня.

10. Лионель Месси (Аргентина) — 18 лет, 357 дней.