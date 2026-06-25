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Сборная Гаити забила на ЧМ впервые за 52 года

Сборная Гаити забила на ЧМ впервые за 52 года
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В ночь на 25 июня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года проходит матч группы C между сборными Марокко и Гаити. Встреча проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
2-й тайм
2 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'    

На момент публикации новости идёт первый тайм. Счёт 1:0 в пользу Гаити. Сборная Гаити забила свой первый гол за 52 года на ЧМ. Это четвёртый по продолжительности перерыв между двумя подряд голами одной и той же сборной в истории турнира, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

64 года 173 дня — Уэльс (1958 → 2022)
56 лет 30 дней — Египет (1934 → 1990)
56 лет 28 дней — Норвегия (1938 → 1994)
52 года 2 дня — Гаити (1974 → 2026)
47 лет 357 дней — Турция (1954 → 2002)

После двух туров Марокко занимает второе место в группе с четырьмя очками. Гаити идёт последним, не набрав ни одного балла. Лидирует Бразилия (4 очка), третью строчку занимает Шотландия (3 очка).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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