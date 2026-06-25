Сборная Гаити забила на ЧМ впервые за 52 года

В ночь на 25 июня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года проходит матч группы C между сборными Марокко и Гаити. Встреча проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На момент публикации новости идёт первый тайм. Счёт 1:0 в пользу Гаити. Сборная Гаити забила свой первый гол за 52 года на ЧМ. Это четвёртый по продолжительности перерыв между двумя подряд голами одной и той же сборной в истории турнира, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

64 года 173 дня — Уэльс (1958 → 2022)

56 лет 30 дней — Египет (1934 → 1990)

56 лет 28 дней — Норвегия (1938 → 1994)

52 года 2 дня — Гаити (1974 → 2026)

47 лет 357 дней — Турция (1954 → 2002)

После двух туров Марокко занимает второе место в группе с четырьмя очками. Гаити идёт последним, не набрав ни одного балла. Лидирует Бразилия (4 очка), третью строчку занимает Шотландия (3 очка).