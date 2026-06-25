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Винисиус забил в каждом матче сборной Бразилии в групповом этапе ЧМ-2026

Винисиус забил в каждом матче сборной Бразилии в групповом этапе ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Бразилии Винисиус Жуниор отметился забитым мячом в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Шотландии. Таким образом, Винисиус отличился в каждом матче сборной Бразилии в групповом этапе ЧМ-2026. Встреча проходит в эти минуты, Бразилия выигрывает со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
2-й тайм
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

Ранее Винисиус забил в ворота сборных Марокко (1:1) и Гаити (3:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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