Винисиус забил в каждом матче сборной Бразилии в групповом этапе ЧМ-2026

Полузащитник сборной Бразилии Винисиус Жуниор отметился забитым мячом в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Шотландии. Таким образом, Винисиус отличился в каждом матче сборной Бразилии в групповом этапе ЧМ-2026. Встреча проходит в эти минуты, Бразилия выигрывает со счётом 1:0.

Ранее Винисиус забил в ворота сборных Марокко (1:1) и Гаити (3:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.