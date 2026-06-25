Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЮАР — Южная Корея: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу 2026, 25 июня 2026

ЮАР — Южная Корея: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026
Комментарии

Сегодня, 25 июня, состоится матч группы А чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные ЮАР и Южной Кореи. Команды будут играть на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
1-й тайм
0 : 0
Южная Корея

Стартовые составы команд:

ЮАР: Уильямс, Модиба, Окон, Мбокази, Мудау, Мбатха, Ситхоле, Мофокенг, Апполлис, Масеко, Макгопа.

Южная Корея: Ким Сын Кю, Ли Ки Хюк, Ким Мин Джэ, Ли Хан Бом, Ли Тэ Сок, Хван Ин Бём, Пэк Сын Хо, Сол Юн Ву, Хван Хи Чан, Ли Кан Ин, О Хён Кю.

Сборная ЮАР занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала одно очко за два матча. Южная Корея располагается на второй строчке, заработав три очка. На первом месте находится Мексика (6).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Бразилия и Марокко вышли в плей-офф! Мегадень на ЧМ-2026 – играют 12 сборных! LIVE
Live
Бразилия и Марокко вышли в плей-офф! Мегадень на ЧМ-2026 – играют 12 сборных! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android