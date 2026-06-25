ЮАР — Южная Корея: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026

Сегодня, 25 июня, состоится матч группы А чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные ЮАР и Южной Кореи. Команды будут играть на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

ЮАР: Уильямс, Модиба, Окон, Мбокази, Мудау, Мбатха, Ситхоле, Мофокенг, Апполлис, Масеко, Макгопа.

Южная Корея: Ким Сын Кю, Ли Ки Хюк, Ким Мин Джэ, Ли Хан Бом, Ли Тэ Сок, Хван Ин Бём, Пэк Сын Хо, Сол Юн Ву, Хван Хи Чан, Ли Кан Ин, О Хён Кю.

Сборная ЮАР занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала одно очко за два матча. Южная Корея располагается на второй строчке, заработав три очка. На первом месте находится Мексика (6).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.