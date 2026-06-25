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Марокко — Гаити: Вильсон Изидор вновь вывел гаитян вперёд

Марокко — Гаити: Вильсон Изидор вновь вывел гаитян вперёд
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В ночь на 25 июня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года проходит матч группы C между сборными Марокко и Гаити. Встреча проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
2-й тайм
2 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'    

На момент публикации новости идёт первый тайм. Счёт в матче 2:1 в пользу Гаити. На 43-й минуте гол забил Вильсон Изидор и вывел гаитян вперёд.

После двух туров Марокко занимает второе место в группе с четырьмя очками. Гаити идёт последним, не набрав ни одного балла. Лидирует Бразилия (4 очка), третью строчку занимает Шотландия (3 очка).

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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