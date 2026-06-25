Шотландия — Бразилия: Винисиус оформил дубль на 45+3-й минуте

В эти минуты проходит матч группы С чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Шотландии и Бразилии. Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Рамосом Паласуэлосом (Мексика). Сборная Бразилии выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полузащитник сборной Бразилии Винисиус Жуниор оформил дубль на 45+3-й минуте. Ранее он отличился на седьмой минуте.

Сборная Шотландии занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за два матча. Бразилия располагается на первой строчке, заработав четыре очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.