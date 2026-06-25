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Сайбари стал первым игроком Марокко, забившим во всех матчах группового этапа ЧМ

Сайбари стал первым игроком Марокко, забившим во всех матчах группового этапа ЧМ
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Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари отметился забитым мячом в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Гаити. Таким образом, Сайбари стал первым игроком сборной Марокко, который отличился в каждом матче в групповом этапе ЧМ. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 2:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
2-й тайм
2 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'    

Ранее Сайбари забил в ворота сборных Бразилии (1:1) и Шотландии (1:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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