ЮАР — Южная Корея: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 началась

В ночь с 24 на 25 июня проходит матч 3-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные ЮАР и Южной Кореи. Команды играют на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед заключительным туром ЮАР занимает последнее место в группе A, набрав одно очко в двух матчах. Южная Корея с тремя очками располагается на второй строчке. Также в квартете выступают сборные Мексики и Чехии.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.