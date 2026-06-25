Экс-форвард «Локо» и «Зенита» Изидор — второй за 52 года автор гола в сборной Гаити на ЧМ

Форвард «Сандерленда» и сборной Гаити Вильсон Изидор, ранее выступавший за «Локомотив» и «Зенита», стал автором первого для себя гола на чемпионатах мира.

Это произошло в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко. Встреча проходит в эти минуты. Счёт — 2:2. Изидор поразил ворота марокканцев с передачи Жан-Кевина Дюверна. При этом, Изидор — лишь второй автор забитого мяча в истории Гаити на мировых первенствах, если не учитывать автоголы. Первым является Эмманюэль Санон, который в 1974 году забил два единственных мяча своей сборной на турнире.

Отметим, Гаити не сможет выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Команда потерпела два поражения на старте турнира от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3).