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Экс-форвард «Локо» и «Зенита» Изидор — второй за 52 года автор гола в сборной Гаити на ЧМ

Экс-форвард «Локо» и «Зенита» Изидор — второй за 52 года автор гола в сборной Гаити на ЧМ
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Форвард «Сандерленда» и сборной Гаити Вильсон Изидор, ранее выступавший за «Локомотив» и «Зенита», стал автором первого для себя гола на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
2-й тайм
2 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'    

Это произошло в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко. Встреча проходит в эти минуты. Счёт — 2:2. Изидор поразил ворота марокканцев с передачи Жан-Кевина Дюверна. При этом, Изидор — лишь второй автор забитого мяча в истории Гаити на мировых первенствах, если не учитывать автоголы. Первым является Эмманюэль Санон, который в 1974 году забил два единственных мяча своей сборной на турнире.

Отметим, Гаити не сможет выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Команда потерпела два поражения на старте турнира от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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