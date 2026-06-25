Сборная Бразилии на ЧМ-2026: результаты на 25 июня 2026, вышла ли из группы

Сборная Бразилии обыграла национальную команду Шотландии в матче 3-го тура группы С чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США).

Результаты матчей сборной Бразилии на ЧМ-2026 на 25 июня:

— Бразилия — Марокко — 1:1, 1-й тур группы С.

— Бразилия — Гаити — 3:0, 2-й тур группы С.

— Шотландия — Бразилия — 0:3, 3-й тур группы С.

Следующий матч сборной Бразилии на ЧМ-2026:

— 29 июня, 20:00 мск. Бразилия — 2F, 1/16 финала.

Бразилия заняла первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала семь очков за три матча.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).