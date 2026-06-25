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Испанский тренер Лопетеги прокомментировал вылет сборной Катара после поражения от Боснии

Испанский тренер Лопетеги прокомментировал вылет сборной Катара после поражения от Боснии
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Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от Боснии и Герцеговины (1:3) в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года и вылет команды с турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29'     2:0 Абунада – 34'     2:1 Аль-Хайдос – 42'     3:1 Махмич – 80'    

«Ключевой момент — соперник забил первый гол, после чего мы допустили две ошибки, которыми они воспользовались. Таков футбол на самом высоком уровне. Тем не менее, на мой взгляд, мы сделали многое правильно, просто сегодня результат не вознаградил нас за это. Мы заслуживали большего. Игроки показали характер и самоотдачу, и даже в первом тайме у нас было достаточно моментов, чтобы сравнять счёт.
Нам нужно прибавлять в игре с мячом. Сегодня при потерях мы становились более уязвимой командой. Я доволен и горжусь футболистами. У нас было больше реальных опасных моментов, чем у соперника, но мы ими не воспользовались.

Этот опыт должен помочь молодым игрокам учиться и становиться сильнее в будущем. Никогда не знаешь, появится ли ещё шанс сыграть на чемпионате мира. Посмотрим. Надеемся, что это был не наш последний матч», — приводит слова Лопетеги BBC.

Сборная Катара заняла последнее место в группе B, набрав одно очко. Босния и Герцеговина стала третьей с четырьмя очками и имеет высокие шансы выйти в плей-офф.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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