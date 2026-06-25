Турция — США: где смотреть матч группового этапа ЧМ-2026, кто покажет

Завтра, 26 июня, состоится матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Турции и США. Команды будут играть на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мустафой Горбалем (Алжир). Начало игры — в 5:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Турции занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда не набрала ни одного очка за два матча. США находятся на первой строчке, заработав шесть очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).