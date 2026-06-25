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Сборная Ирана пожаловалась на препятствия со стороны США перед вылетом на матч ЧМ-2026

Сборная Ирана пожаловалась на препятствия со стороны США перед вылетом на матч ЧМ-2026
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Федерация футбола Ирана обвинила США в препятствии во время вылета команды на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Египта.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Несколько часов назад игроки сборной Ирана отправились в аэропорт для вылета на матч против Египта, однако, как и в предыдущих случаях, со стороны США как принимающей страны возникли препятствия для Саида Элахи и Мехди Тареми, из-за чего команда задержалась в аэропорту. Игроки сборной ожидают присоединения тренера и партнёра по команде, после чего планируют отправиться в Сиэтл на матч с Египтом», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Ирана.

Матч между сборными Ирана и Египта состоится 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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