Тренер Боснии и Герцеговины отреагировал на историческую победу сборной на ЧМ

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез высказался об исторической победе команды в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Катара. Встреча завершилась со счётом 3:1. Это дебютная для сборной виктория на мировых первенствах.

«Мы хотели войти в историю, но не думали, что добьёмся таких результатов. Само собой разумеется, мы всегда стремимся к лучшему, и мы гордимся тем, чего достигли на данный момент. Я получил столько сообщений от людей из Боснии — это замечательно. Будет здорово отпраздновать это событие с болельщиками, когда мы вернёмся. Мы очень скоро это поймём — нет слов, чтобы описать, насколько я сейчас счастлив», — приводит слова Барбареза официальный сайт ФИФА.

Босния и Герцеговина стала третьей с четырьмя очками и имеет высокие шансы выйти в плей-офф. Сборная Катара заняла последнее место в группе B, набрав одно очко.