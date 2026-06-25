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Тренер Боснии и Герцеговины отреагировал на историческую победу сборной на ЧМ

Тренер Боснии и Герцеговины отреагировал на историческую победу сборной на ЧМ
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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез высказался об исторической победе команды в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Катара. Встреча завершилась со счётом 3:1. Это дебютная для сборной виктория на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29'     2:0 Абунада – 34'     2:1 Аль-Хайдос – 42'     3:1 Махмич – 80'    

«Мы хотели войти в историю, но не думали, что добьёмся таких результатов. Само собой разумеется, мы всегда стремимся к лучшему, и мы гордимся тем, чего достигли на данный момент. Я получил столько сообщений от людей из Боснии — это замечательно. Будет здорово отпраздновать это событие с болельщиками, когда мы вернёмся. Мы очень скоро это поймём — нет слов, чтобы описать, насколько я сейчас счастлив», — приводит слова Барбареза официальный сайт ФИФА.

Босния и Герцеговина стала третьей с четырьмя очками и имеет высокие шансы выйти в плей-офф. Сборная Катара заняла последнее место в группе B, набрав одно очко.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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