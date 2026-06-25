Чехия — Мексика: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026

Сегодня, 25 июня, состоится матч группы А чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и Чехии. Команды будут играть на стадионе «Ацтека» в Мексике. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Аргентина). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Чехия: Матей Коварж, Робин Гранач, Томаш Голеш, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Михал Садилек, Лукаш Черв, Адам Гложек, Давид Доудера, Денис Вишински, Павел Шульц.

Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Исраэль Рейес, Луис Ромо, Матео Чавес, Сесар Монтес, Эдсон Альварес, Хильберто Мора, Роберто Альварадо, Хулиан Киньонес, Гильермо Мартинес.

Сборная Мексики занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала шесть очков за два матча. Чехия располагается на третьей строчке, заработав одно очко.