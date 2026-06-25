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Чехия — Мексика: стартовые составы команд на матч чемпионата мира 2026

Чехия — Мексика: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026
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Сегодня, 25 июня, состоится матч группы А чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и Чехии. Команды будут играть на стадионе «Ацтека» в Мексике. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Аргентина). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
1-й тайм
0 : 0
Мексика

Стартовые составы команд:

Чехия: Матей Коварж, Робин Гранач, Томаш Голеш, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Михал Садилек, Лукаш Черв, Адам Гложек, Давид Доудера, Денис Вишински, Павел Шульц.

Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Исраэль Рейес, Луис Ромо, Матео Чавес, Сесар Монтес, Эдсон Альварес, Хильберто Мора, Роберто Альварадо, Хулиан Киньонес, Гильермо Мартинес.

Сборная Мексики занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала шесть очков за два матча. Чехия располагается на третьей строчке, заработав одно очко.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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