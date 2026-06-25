Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шотландия — Бразилия, результат матча 25 июня 2026, счет 0:3, ЧМ по футболу 2026

Бразилия разгромила Шотландию и заняла первое место в группе С ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч группы С чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Шотландии и Бразилии. Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Рамосом Паласуэлосом (Мексика). Сборная Бразилии одержала победу со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

В составе бразильцев отличились полузащитник Винисиус Жуниор (дважды) и нападающий Матеус Кунья.

Сборная Шотландии заняла третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три матча. Бразилия стала первой, заработав семь очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Неймар наконец-то дебютировал на ЧМ-2026! А Винисиус наказал Шотландию дублем! LIVE
Live
Неймар наконец-то дебютировал на ЧМ-2026! А Винисиус наказал Шотландию дублем! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android