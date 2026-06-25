Бразилия разгромила Шотландию и заняла первое место в группе С ЧМ-2026

Завершился матч группы С чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Шотландии и Бразилии. Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Рамосом Паласуэлосом (Мексика). Сборная Бразилии одержала победу со счётом 3:0.

В составе бразильцев отличились полузащитник Винисиус Жуниор (дважды) и нападающий Матеус Кунья.

Сборная Шотландии заняла третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три матча. Бразилия стала первой, заработав семь очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.