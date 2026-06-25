Марокко — Гаити: Жессим Яссин сделал счёт 4:2 на 89-й минуте

В ночь на 25 июня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года проходит матч группы C между сборными Марокко и Гаити. Встреча проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На момент публикации новости идёт второй тайм. Счёт в матче 4:2 в пользу Марокко. Жессим Яссин забил за Марокко на 89-й минуте.

После двух туров Марокко занимает второе место в группе с четырьмя очками. Гаити идёт последним, не набрав ни одного балла. Лидирует Бразилия (4 очка), третью строчку занимает Шотландия (3 очка).

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.