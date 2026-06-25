Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар сыграл на сборную Бразилии впервые с октября 2023 года

Неймар сыграл на сборную Бразилии впервые с октября 2023 года
Комментарии

Нападающий сборной Бразилии Неймар сыграл за национальную команду впервые с октября 2023 года. Неймар вышел на замену в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года со сборной Шотландии. Бразилия одержала победу со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью. Предыдущей игрой Неймара в составе сборной Бразилии был матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Уругвая (0:2). Встреча состоялась 18 октября 2023 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Бразилия и Марокко вышли в плей-офф! Мегадень на ЧМ-2026 – играют 12 сборных! LIVE
Live
Бразилия и Марокко вышли в плей-офф! Мегадень на ЧМ-2026 – играют 12 сборных! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android