Сборная Марокко обыграла Гаити в матче с шестью голами на ЧМ-2026

Завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года проходит матч группы C между сборными Марокко и Гаити. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и закончилась со счётом 4:2 в пользу марокканцев.

За сборную Гаити забивали Вильсон Изидор и один мяч в собственные ворота срезал голкипер марокканцев Яссин Буну. В составе Марокко отличились Ашраф Хакими, Исмаэль Сайбари, Суфьян Рахими и Жессим Яссин.

Сборная Марокко заняла второе место в турнирной таблице, набрав семь очков. Национальная команда Гаити осталась на последнем месте, не набрав ни одного очка.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.