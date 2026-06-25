Винисиус Жуниор на ЧМ-2026, статистика в матче Шотландия — Бразилия: голы, передачи

Полузащитник Винисиус Жуниор в составе сборной Бразилии принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Шотландии. Встреча 3-го тура группы С завершилась победой Бразилии со счётом 3:0.

Винисиус Жуниор провёл на поле весь матч. За это время он оформил дубль, не отметился результативной передачей и не получил жёлтую карточку.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).