Бразилия и Марокко вышли в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Бразилии разгромила национальную команду Шотландии со счётом 3:0, а Марокко победил Гаити — 4:2 в матчах 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Таким образом, команды Марокко и Бразилии вышли в плей-офф мирового первенства.

В активе пентакампеонов семь очков после трёх матчей чемпионата мира. Команда Карло Анчелотти заняла первое место в группе С. «Атласские львы» также имеют на своём счету семь очков, но уступают бразильцам по разнице мячей. Третью строчку заняла Шотландия с тремя баллами. Команда Стива Кларка всё ещё имеет шансы на выход в плей-офф. Сборная Гаити замкнула квартет, не набрав очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.