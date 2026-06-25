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Бразилия и Марокко вышли в плей-офф ЧМ-2026

Бразилия и Марокко вышли в плей-офф ЧМ-2026
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Сборная Бразилии разгромила национальную команду Шотландии со счётом 3:0, а Марокко победил Гаити — 4:2 в матчах 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Таким образом, команды Марокко и Бразилии вышли в плей-офф мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Окончен
4 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'     3:2 Рахими – 78'     4:2 Яссин – 89'    

В активе пентакампеонов семь очков после трёх матчей чемпионата мира. Команда Карло Анчелотти заняла первое место в группе С. «Атласские львы» также имеют на своём счету семь очков, но уступают бразильцам по разнице мячей. Третью строчку заняла Шотландия с тремя баллами. Команда Стива Кларка всё ещё имеет шансы на выход в плей-офф. Сборная Гаити замкнула квартет, не набрав очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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