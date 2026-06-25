Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В США ответили на обвинения Ирана в задержке вылета команды на матч с Египтом на ЧМ-2026

В США ответили на обвинения Ирана в задержке вылета команды на матч с Египтом на ЧМ-2026
Комментарии

Представитель рабочей группы Белого дома по организации чемпионата мира отреагировал на обвинения со стороны Федерации футбола Ирана. Ранее в сборной Ирана заявила, что команда столкнулась с притеснениями в аэропорту перед вылетом команды на матч третьего тура ЧМ-2026 со сборной Египта.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё шло по графику, и Иран даже прибыл на несколько минут раньше запланированного времени», — приводит слова представителя Белого дома The Telegraph.

Матч между сборными Ирана и Египта состоится 27 июня.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Огненный матч на ЧМ-2026! Марокканцы дожали худшую команду группы. LIVE
Live
Огненный матч на ЧМ-2026! Марокканцы дожали худшую команду группы. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android