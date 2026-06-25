В США ответили на обвинения Ирана в задержке вылета команды на матч с Египтом на ЧМ-2026

Представитель рабочей группы Белого дома по организации чемпионата мира отреагировал на обвинения со стороны Федерации футбола Ирана. Ранее в сборной Ирана заявила, что команда столкнулась с притеснениями в аэропорту перед вылетом команды на матч третьего тура ЧМ-2026 со сборной Египта.

«Всё шло по графику, и Иран даже прибыл на несколько минут раньше запланированного времени», — приводит слова представителя Белого дома The Telegraph.

Матч между сборными Ирана и Египта состоится 27 июня.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.