Итоговая турнирная таблица группы С чемпионата мира по футболу — 2026
Завершились матчи в группе С чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре сборная Бразилии разгромила Шотландию со счётом 3:0, а национальная команда Марокко обыграла Гаити — 4:2. Таким образом, Бразилия и Марокко вышли в 1/16 финала.
Итоговая турнирная таблица группы С ЧМ-2026:
|1
|Бразилия
|1: 1
|3: 0
|3: 0
|3
|2
|1
|0
|7-1
|7
|77.8
|2
|Марокко
|1: 1
|1: 0
|4: 2
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|77.8
|3
|Шотландия
|0: 3
|0: 1
|1: 0
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|33.3
|4
|Гаити
|0: 3
|2: 4
|0: 1
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|0.0
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
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