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Итоговая турнирная таблица группы С чемпионата мира по футболу — 2026

Итоговая турнирная таблица группы С чемпионата мира по футболу — 2026
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Завершились матчи в группе С чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре сборная Бразилии разгромила Шотландию со счётом 3:0, а национальная команда Марокко обыграла Гаити — 4:2. Таким образом, Бразилия и Марокко вышли в 1/16 финала.

Итоговая турнирная таблица группы С ЧМ-2026:

1Бразилия1: 13: 03: 032107-1777.8
2Марокко1: 11: 04: 232106-3777.8
3Шотландия0: 30: 11: 031021-4333.3
4Гаити0: 32: 40: 130032-800.0

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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