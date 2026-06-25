Итоговая турнирная таблица группы С чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились матчи в группе С чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре сборная Бразилии разгромила Шотландию со счётом 3:0, а национальная команда Марокко обыграла Гаити — 4:2. Таким образом, Бразилия и Марокко вышли в 1/16 финала.

Итоговая турнирная таблица группы С ЧМ-2026:

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.