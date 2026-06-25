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«Пропускаем нелепые голы». Полузащитник сборной Шотландии – после матча с Бразилией на ЧМ

«Пропускаем нелепые голы». Полузащитник сборной Шотландии – после матча с Бразилией на ЧМ
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Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн прокомментировал разгромное поражение команды в матче 3-го тура ЧМ-2026 со сборной Бразилии (0:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Конечно, я очень расстроен. Мы пропускаем нелепые голы в неподходящее время от команды, которая может наказать нас качественным ударом. У нас было несколько шансов, но теперь нам нужно подождать. Ребята опустошены, сегодня нам не хватило мастерства, но мы выложились на полную. Теперь они опустошены». Маловероятно, что мы пройдем квалификацию, но посмотрим. В отдельные моменты соперник причинял нам боль. Они позволили нам владеть мячом, а на этом уровне за ошибки приходится расплачиваться. Наверное, нам повезло, что второй гол был отменён», — приводит слова Макгинна BBC.

Сборная Шотландии заняла третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три матча. Бразилия стала первой, заработав семь очков.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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