Винисиус признан лучшим игроком в матче Шотландия — Бразилия, это его третья награда на ЧМ

Полузащитник сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Шотландии (3:0). Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

Винисиус Жуниор оформил дубль в матче, отличившись на седьмой и 45+3-й минутах. Ранее он был признан лучшим игроком в матчах со сборными Марокко (1:1) и Гаити (3:0). Всего на его счету четыре гола в трёх играх турнира.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.