Тренер Шотландии раскритиковал сборную за разгромное поражение от Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 с Бразилией. Встреча завершилась со счётом 0:3.

«Мы сами себе усложнили задачу, вот и всё. Мы сами позволили им забить голы, мы сами подарили им игру, которую они хотели. Разочарование», — приводит слова Кларка официальный сайт ФИФА.

По итогам группового этапа шотландцы заняли третье место в своём квартете с тремя очками. Команда Стива Кларка всё ещё имеет шансы на выход в плей-офф. Бразильцы заняли в группе С первую строчку с семью баллами и вышли в плей-офф. Второе место осталось за марокканцами (7). Замкнула квартет сборная Гаити (0).