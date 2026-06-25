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Тренер Шотландии раскритиковал сборную за разгромное поражение от Бразилии на ЧМ-2026

Тренер Шотландии раскритиковал сборную за разгромное поражение от Бразилии на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 с Бразилией. Встреча завершилась со счётом 0:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Мы сами себе усложнили задачу, вот и всё. Мы сами позволили им забить голы, мы сами подарили им игру, которую они хотели. Разочарование», — приводит слова Кларка официальный сайт ФИФА.

По итогам группового этапа шотландцы заняли третье место в своём квартете с тремя очками. Команда Стива Кларка всё ещё имеет шансы на выход в плей-офф. Бразильцы заняли в группе С первую строчку с семью баллами и вышли в плей-офф. Второе место осталось за марокканцами (7). Замкнула квартет сборная Гаити (0).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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