Алайбегович побил рекорд Мбаппе, установленный на ЧМ-2018 в России

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Керим-Сэм Алайбегович — самый молодой игрок, забивший гол из-за пределов штрафной площади на чемпионате мира ФИФА с момента начала детального ведения статистики в 1966 году, сообщает OptaFranz на личной странице в социальной сети X.

Керим-Сэм Алайбегович забил дальним ударом в матче третьего тура ЧМ-2026 со сборной Катара (3:1).

Тем самым он превзошёл форварда сборной Франции Килиана Мбаппе (19 лет, 207 дней на ЧМ-2018 в России).

Керим-Сэм Алайбегович был назван лучшим игроком матча с Катаром. 18-летний футболист европейцев начал игру в основном составе и провёл на поле 82 минуты.