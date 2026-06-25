ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ Марокко — Гаити. Это не автор победного гола

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Гаити. Встреча завершилась со счётом 4:2.

27-летний футболист североафриканцев начал игру в основном составе и провёл на поле все 90 минут. Всего на его счету забитый гол, два ассиста, семь ключевых пасов, пять ударов (три в створ), четыре обводки, два заработанных фола и один перехват. Боснийский футболист выиграл 8 единоборств из 19 (одно верховое) и совершил один фол. Точность его передач составила 87%.

«Атласские львы» гарантировали себе участие в плей-офф ЧМ. Они завершили групповой этап с семью очками, но заняли второе место, уступив бразильцам по разнице мячей. Гаитяне не вышли в плей-офф, заняв последнее четвёртое место (0 очков). Третьи в квартете — шотландцы (3 очка).