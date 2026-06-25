Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ Марокко — Гаити. Это не автор победного гола

ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ Марокко — Гаити. Это не автор победного гола
Комментарии

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Гаити. Встреча завершилась со счётом 4:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Окончен
4 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'     3:2 Рахими – 78'     4:2 Яссин – 89'    

27-летний футболист североафриканцев начал игру в основном составе и провёл на поле все 90 минут. Всего на его счету забитый гол, два ассиста, семь ключевых пасов, пять ударов (три в створ), четыре обводки, два заработанных фола и один перехват. Боснийский футболист выиграл 8 единоборств из 19 (одно верховое) и совершил один фол. Точность его передач составила 87%.

«Атласские львы» гарантировали себе участие в плей-офф ЧМ. Они завершили групповой этап с семью очками, но заняли второе место, уступив бразильцам по разнице мячей. Гаитяне не вышли в плей-офф, заняв последнее четвёртое место (0 очков). Третьи в квартете — шотландцы (3 очка).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Бразилия и Марокко вышли в плей-офф ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android