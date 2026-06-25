Неймар отреагировал на свой первый матч за сборную Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар отреагировал на свою дебют на ЧМ-2026. Форварл вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа матча с Шотландией (3:0).

«Сердце колотится, очень нервничаю, но счастлив!» — приводит слова Неймара Planeta do Futebol на личной странице в социальной сети X.

Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью.

Предыдущей игрой Неймара в составе сборной Бразилии был матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Уругвая (0:2). Встреча состоялась 18 октября 2023 года.

Сборная Бразилия стала первой в своей группе, заработав семь очков. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.