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Неймар отреагировал на свой первый матч за сборную Бразилии на ЧМ-2026

Неймар отреагировал на свой первый матч за сборную Бразилии на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бразилии Неймар отреагировал на свою дебют на ЧМ-2026. Форварл вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа матча с Шотландией (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Сердце колотится, очень нервничаю, но счастлив!» — приводит слова Неймара Planeta do Futebol на личной странице в социальной сети X.

Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью.

Предыдущей игрой Неймара в составе сборной Бразилии был матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Уругвая (0:2). Встреча состоялась 18 октября 2023 года.

Сборная Бразилия стала первой в своей группе, заработав семь очков. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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