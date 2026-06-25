Мурат Якин прокомментировал выход Швейцарии в плей-офф ЧМ после победы над Канадой

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над Канадой в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Счёт встречи — 2:1.

«Мы сами немного усложнили себе задачу. Тем не менее команда провела хороший матч. Второй тайм у нас начался удачно — мы забили два гола. После этого соперник раскрылся и выпустил более атакующих игроков, что создало дополнительные трудности. Мы несколько беспечно обращались с мячом и дали канадцам надежду. В конце концов мы удержали результат, и это главное. Теперь можно констатировать наше лидерство в таблице. Дальше нужно дождаться, с кем будем играть. При таких больших дистанциях два–три дня отдыха сейчас, безусловно, важны», — приводит слова Якина Blick.

Швейцарцы заняли первое место в группе и вышли в плей-офф, набрав 7 очков. Канада также квалифицировалась в 1/16 финала, заняв вторую строчку с четырьмя очками.