«Месси и особенно бывшее полено Роналду в догоняющих!» Губерниев назвал лучшего футболиста

Известный российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев определил для себя лучшего футболиста в истории по пониманию и умению играть.

«Но давайте скажем честно, по глубине, пониманию футбола и умению играть в футбол, номер один Марадона!!! Пеле в игре я не видел, увы!!! Месси и особенно бывшее полено Роналду в догоняющих!!! Тут игру чувствовать надо!!! Всем ясно????» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Аргентинец Лионель Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Криштиану Роналду — лучший бомбардир Евро и ЧМ в истории сборной Португалии, а также рекордсмен по числу голов за всю историю футбола.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.