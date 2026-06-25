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«Месси и особенно бывшее полено Роналду в догоняющих!» Губерниев назвал лучшего футболиста в истории

«Месси и особенно бывшее полено Роналду в догоняющих!» Губерниев назвал лучшего футболиста
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Известный российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев определил для себя лучшего футболиста в истории по пониманию и умению играть.

«Но давайте скажем честно, по глубине, пониманию футбола и умению играть в футбол, номер один Марадона!!! Пеле в игре я не видел, увы!!! Месси и особенно бывшее полено Роналду в догоняющих!!! Тут игру чувствовать надо!!! Всем ясно????» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Аргентинец Лионель Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Криштиану Роналду — лучший бомбардир Евро и ЧМ в истории сборной Португалии, а также рекордсмен по числу голов за всю историю футбола.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ-2026
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