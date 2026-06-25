«Это как Лига чемпионов». Маркиньос — о первом месте Бразилии в группе ЧМ-2026

Защитник сборной Бразилии Маркиньос высказался о первом месте национальной команды в группе С чемпионата мира 2026 года.

«Мы достигли своей первой цели, но нам нужно продолжать двигаться вперёд. Группа была сложной. Теперь начинается настоящая конкуренция. Это как Лига чемпионов – нет смысла занимать первое место в группе, если ты не готов к этому. Мелкие детали будут иметь решающее значение», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.