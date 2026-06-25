Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 25 июня

Сегодня, 22 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 25 и 26 июня (время московское):

23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар;

23:00. Эквадор – Германия;

2:00. Япония – Швеция;

2:00. Тунис – Нидерланды;

5:00 Турция – США;

5:00 Парагвай – Австралия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.