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Неймар повторил рекорд, покорявшийся лишь трём бразильцам в истории, включая Пеле

Неймар повторил рекорд, покорявшийся лишь трём бразильцам в истории, включая Пеле
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Бразильский вингер Неймар принял участие в своём четвёртом чемпионате мира. 34-летний форвард сборной Бразилии вышел на замену на 76-й минуте в матче 3-го тура группового этапа мирового первенства 2026 года со сборной Шотландии. Встреча завершилась разгромной победой пентакампеонов со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Неймар стал четвёртым бразильцем в истории, принявшим участие в четырёх мировых первенствах. До него это достижение покорялось лишь трём легендам национальной команды пентакампеонов: Джалму Сантосу, Пеле и Кафу.

Ранее Неймар играл на турнирах 2014, 2018 и 2022 годов. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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