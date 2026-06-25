Неймар повторил рекорд, покорявшийся лишь трём бразильцам в истории, включая Пеле

Бразильский вингер Неймар принял участие в своём четвёртом чемпионате мира. 34-летний форвард сборной Бразилии вышел на замену на 76-й минуте в матче 3-го тура группового этапа мирового первенства 2026 года со сборной Шотландии. Встреча завершилась разгромной победой пентакампеонов со счётом 3:0.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Неймар стал четвёртым бразильцем в истории, принявшим участие в четырёх мировых первенствах. До него это достижение покорялось лишь трём легендам национальной команды пентакампеонов: Джалму Сантосу, Пеле и Кафу.

Ранее Неймар играл на турнирах 2014, 2018 и 2022 годов. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной.